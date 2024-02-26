Шольц різко висловився про передачу Німеччиною ракет Taurus Україні: подробиці

Він вважає, що Україні зараз потрібне інше озброєння

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Він вважає, що зараз ЗСУ потрібні боєприпаси.

Про це повідомило німецьке видання Focus. За словами Шольца, про передачу Taurus Україні "не може бути й мови".

"Ми ні в якому разі не повинні бути пов’язані з цілями, яких досягає ця система. Тому це не наступний варіант на порядку денному. Ця ясність також необхідна. Я здивований, що деяких людей не хвилює і вони навіть не замислюються про те, чи може те, що ми робимо, в якомусь сенсі зробити нас учасниками війни", — сказав він.

Канцлер ФРН нагадав, що ракети Taurus — це зброя "дуже далекої дії". За його словами, "те, що роблять англійці та французи в плані контролю за цілями, неможливо зробити в Німеччині".

"Це знає кожен, хто мав справу з цією системою… Чого не вистачає Україні, так це боєприпасів на всі можливі довжини та відстані", — наголосив Шольц.

Нагадаємо, Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії Taurus. Більшість депутатів виступила "за".