Шольц резко высказался о передаче Германией ракет Taurus Украине: подробности

Он считает, что Украине сейчас нужно другое вооружение

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Он считает, что сейчас ВСУ нужны боеприпасы.

Об этом сообщило немецкое издание Focus. По словам Шольца, о передаче Taurus Украине "не может быть и речи".

"Мы ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система. Поэтому это не следующий вариант в повестке дня. Эта ясность также необходима. Я удивлен, что некоторых людей не волнует и они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле сделать нас участниками войны", — сказал он.

Канцлер ФРГ напомнил, что ракеты Taurus – это оружие "очень дальнего действия". По его словам, "то, что делают англичане и французы в плане контроля над целями, невозможно сделать в Германии".

"Это знает каждый, кто имел дело с этой системой… Чего не хватает Украине, так это боеприпасов на все возможные расстояния", — подчеркнул Шольц.

Напомним, Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия Taurus. Большинство депутатов выступило "за".