"Не может быть и речи": Шольц назвал еще одну причину для отказа Украине в Taurus, что на этот раз

Это уже далеко не первый отказ

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Он назвал еще одну причину для отказа.

Об этом пишет The Guardian. Он отметил, что для эксплуатации Taurus потребуется привлечь немецких солдат. Без этого, по мнению Шольца, невозможно вести контроль за поставленным Киеву вооружением.

"Вы не можете создать систему вооружений, которая будет иметь очень широкий охват, а затем не думать о том, как можно осуществлять контроль над системой вооружений. Для меня об этом не может быть и речи", — констатировал Шольц.

Напомним, что в конце февраля 2024-го года Бундестаг проголосовал за ракеты Taurus для Украины. Однако Олаф Шольц выступает противником данных поставок. На этой почве между Великобританией и Германией произошла небольшая перепалка, когда Шольц, оправдывая свой отказ, намекнул на то, что британцы и французы якобы наводят ракеты Storm Shadow для ВСУ, а Германия не может себе такого позволить. В Великобритании после этого выступили с немедленным опровержением.

Ранее мы писали о том, что РФ слила в сеть прослушку немецких военных, где они обсуждали уничтожение Крымского моста.