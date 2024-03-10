В Германии оппозиция выступила против обмена Taurus на британские Storm Shadow: в чем дело

Немецкие политики продолжают дебаты вокруг передачи вооружения для Киева

В Германии фракция оппозиционного блока ХДС/ХСС высказалась против обмена дальнобойных ракет Taurus на Storm Shadow британского производства, которые потом собирались передать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Киев не должен проиграть, поэтому ему нужны лучшие системы вооружения.

Именно такими немецкие оппозиционеры назвали дальнобойные ракеты Taurus. Поэтому это вооружение нужно передать Украине без каких-либо обменов, информирует DW.

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Оппозиция требует передать Taurus Киеву

"Необходимо сделать все, чтобы предотвратить поражение Украины… К этому относятся и поставки лучших систем вооружения, а Taurus ― это как раз такая система. Ни один круговой обмен не может заменить ее по дальности, точности и силе поражения", ― заявил заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Иоганн Вадефуль.

Отметим, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает против передачи дальнобойных ракет Украине. Большинство немцев не поддерживают усиление украинской армии.

Найти выход из ситуации официальному Берлину предложил Лондон. Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон предложил кольцевой обмен. Германия направит в Британию свои ракеты Taurus. Лондон же направит такое же количество Storm Shadow в Украину. Но пока Берлин не ответил на это предложение.

Ранее российская пропагандистка слила в Сеть разговор немецких офицеров. Они упоминали ракеты Taurus, которые якобы планировали передать Украине, и их использование для атаки по Крымскому мосту.

В России начали истерить. Пропагандисты угрожали, что взорвут мосты в Германии. Пропагандист Киселев назвал сразу четыре объекта, которые РФ якобы атакует в отместку.

Ранее "Телеграф" писал, зачем Россия слила разговор немецких офицеров. Так Кремль пытается сорвать поставки вооружения в Украину.