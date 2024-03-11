"Ми вже це робили": глава МЗС Німеччини підтримала обмін Taurus на британські Storm Shadow для ЗСУ

Круговий обмін – німецький винахід, зазначила Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала пропозицію свого британського колеги Девіда Кемерона провести обмін крилатими ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати далекобійне озброєння. Більше того, подібний обмін вже був щодо іншого озброєння.

Коментуючи пропозицію Кемерона, вона сказала, що обмін ракет з Великою Британією, — "це був би варіант". Анналена Бербок додала, що раніше, з іншого військового обладнання такий обмін вже проводився. Автор ідеї таким чином передавати озброєння Україні — Німеччина, пише Spiegel.

"Круговий обмін — це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже робили це з іншим обладнанням якийсь час тому", — наголосила міністр закордонних справ Німеччини.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Девід Кемерон запропонував Берліну круговий обмін. Німеччина направить до Британії свої ракети Taurus, а Лондон відправить таку кількість Storm Shadow в Україну.

Варто зазначити, що раніше фракція опозиційного блоку ХДС/ХСС висловилася проти обміну далекобійних ракет Taurus на Storm Shadow британського виробництва, які потім збиралися передати Збройним силам України (ЗСУ). Вони пояснили свою позицію тим, що Київ не повинен програти, тому йому потрібні найкращі системи озброєння, тобто саме Taurus, а не Storm Shadow.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре виступив проти передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Він назвав ще одну причину для відмови: для експлуатації Taurus потрібно залучити німецьких солдатів. Без цього, на думку Шольця, неможливо вести контроль за поставленим Києву озброєнням.