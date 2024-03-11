"Мы уже это делали": глава МИД Германии поддержала обмен Taurus на британские Storm Shadow для ВСУ

Круговой обмен — немецкое изобретение, отметила Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона провести обмен крылатыми ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить дальнобойное вооружение. Более того, подобный обмен уже был по другому вооружению.

Комментируя предложение Кэмерона, она сказала что обмен ракет с Великобританией, — "это был бы вариант". Анналена Бербок добавила, что ранее, по другому военному оборудованию такой обмен уже проводился. Автор идеи таким образом передавать вооружение Украине — Германия, пишет Spiegel.

"Круговой обмен − это, так сказать, немецкое изобретение. Это был бы вариант. И мы уже делали это с другим оборудованием некоторое время назад", − подчеркнула министр иностранных дел Германии.

Напомним, министр иностранных дел Дэвид Кэмерон предложил Берлину круговой обмен. Германия направит в Британию свои ракеты Taurus, а Лондон отправит такое же количество Storm Shadow в Украину.

Стоит отметить, что ранее фракция оппозиционного блока ХДС/ХСС высказалась против обмена дальнобойных ракет Taurus на Storm Shadow британского производства, которые потом собирались передать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Они объяснили свою позицию тем, что Киев не должен проиграть, поэтому ему нужны лучшие системы вооружения, то есть именно Taurus на Storm Shadow.

Как сообщал "Телеграф", недавно канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Он назвал еще одну причину для отказа: для эксплуатации Taurus потребуется привлечь немецких солдат. Без этого, по мнению Шольца, невозможно вести контроль за поставленным Киеву вооружением.