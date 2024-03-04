Интересный способ маскировки: стало известно, как ввозят в Украину ракеты SCALP и Storm Shadow

Эта информация может позволить шпионам российских террористов отслеживать грузы в Европе и Украине.

В разговорах немецких офицеров, слитых российскими террористами, раскрывается информация о том, каким образом в Украину завозят дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow. Франция и Великобритания используют для этого автомобили.

Об этом пишет британское издание The Times, проанализировавшее расшифровку разговоров, распространенную российскими пропагандистами. Судя по тексту, к раскрытию схемы перевозок причастен главнокомандующий военно-воздушными силами Германии, генерал-лейтенант Инго Герхарц.

"Если нас спросят о способах доставки. Я знаю, как это делают англичане. Они всегда перевозят их на бронемашинах Ridgeback. У них есть несколько человек на месте… Французы так не делают. Они поставляют в Украину Audi Q7 с ракетами Scalp", – сказал генерал.

Издание отмечает, что эти данные вполне возможно достоверны – поскольку по длине Audi Q7 и SCALP почти похожи. Однако эта информация также может позволить российским шпионам в Европе отслеживать грузы ракет на территории ЕС и Украины.

Как писал "Телеграф", российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала текстовую расшифровку разговора между высокопоставленными офицерами немецкого Бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост. Они также говорили о возможном применении дальнобойных ракет Taurus, хотя их Германия не передает Украине. После этого российский террористический режим нагло предъявил Германии требование "объяснить" желание атаковать Крымский мост.