Ця інформація може дозволити шпигунам російських терористів відслідковувати вантажі в Європі та Україні

В розмовах німецьких офіцерів, які злили російські терористи, розкривається інформація про те, яким чином в Україну возять далекобійні ракети SCALP та Storm Shadow. Франція та Велика Британія використовують для цього автомобілі.

Про це пише британське видання The Times, яке проаналізувало розшифровку розмов, поширену російськими пропагандистами. Судячи з тексту, до розкриття схеми перевезень причетний головнокомандувач військово-повітряних сил Німеччини, генерал-лейтенант Інго Герхарц.

"Якщо нас запитають про способи доставки. Я знаю, як це роблять англійці. Вони завжди перевозять їх на бронемашинах Ridgeback. У них є кілька людей на місці… Французи так не роблять. Вони постачають в Україну Audi Q7 із ракетами Scalp", – сказав генерал.

Видання зазначає, що ці дані, цілком можливо, достовірні – оскільки за довжиною Audi Q7 та SCALP майже схожі. Проте ця інформація також може дозволити російським шпигунам в Європі відслідковувати вантажі ракет на території ЄС та на території України.

Як писав "Телеграф", російська пропагандистка Маргарита Сімоньян опублікувала текстове розшифрування розмови нібито між високопоставленими офіцерами німецького Бундесверу, які обговорювали атаку на Кримський міст. Вони також говорили про можливе застосування далекобійних ракет Taurus, хоча їх Німеччина не передає Україні. Після цього російський терористичний режим нахабно висунув Німеччині вимогу "пояснити" бажання атакувати Кримський міст.