Еще одна страна может передать Украине дальнобойные крылатые ракеты: Западные СМИ узнали подробности

Если данные подтвердятся, то это будет знаменовать собой изменение позиции нынешнего правительства Италии

Итальянские власти могут передать Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow. Предполагается, что они войдут в девятый пакет военной помощи Украине.

Об этом пишет газета Fatto Quotidiano. Там ссылаются на собственные источники.

Информация о возможной передаче Римом дальнобойных ракет Storm Shadow является значимым событием в контексте российско-украинского конфликта. Если данные подтвердятся, то это будет знаменовать собой изменение позиции нынешнего правительства Италии во главе с премьер-министром Джорджией Мелони в отношении поддержки Украины, говорится в статье.

Стоит отметить, что ракеты Storm Shadow производства Великобритании и Франции относятся к высокоточным авиационным ракетам большой дальности (около 300 км) класса "воздух-поверхность". Их поставка Украине позволила бы существенно расширить возможности военных в части нанесения ударов по российским целям на оккупированных территориях.

Ранее Италия предоставляла Украине в основном оборонительные вооружения, такие как зенитные установки и бронемашины. Решение передать наступательное высокоточное оружие большой дальности было бы гораздо более решительным шагом.

Если информация итальянской газеты верна, это может свидетельствовать о желании правительства Мелони усилить военную поддержку Украины перед ожидаемым наступлением украинских войск. Однако, необходимо дождаться официальных заявлений из Рима.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Британия пообещала предоставить Украине один из крупнейших траншей военной помощи. Среди прочего в ней будут ракеты Storm Shadow, а также другие ударные и зенитные ракеты.