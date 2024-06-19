Війна — день 847: запеклі бої на Донбасі продовжуються, а росіяни збирають нове угруповання військ

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну триває, а окупанти, як і раніше, концентрують основні зусилля в Донецькій області, проте шукають місця, де можна завдати нового удару. Зокрема, новий "танковий кулак" збирається в Луганській області, звідки загарбники хочуть ударити в напрямку населеного пункту Борова. При цьому на напрямі Харкова у росіян справи продовжують йти дуже погано, тому їм на допомогу хочуть перекинути морпіхів зі 155-ї бригади Тихоокеанського флоту, яка вже одного разу була майже повністю знищена під Вугледаром.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 19 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Декілька груп російських БПЛА перебувають у повітряному просторі України. Вони зафіксовані у Вінницькій, Миколаївській та Херсонській областях

00:00 У місті Азов Ростовської області продовжують горіти цистерни з нафтопродуктами. Росіяни не можуть їх згасити ось уже понад 20 годин

Про новини та події 16 червня ми розповідали тут: Війна — день 844: росіяни потрапили у пастку у Вовчанську, але тиснуть на Донбасі

З ситуацією в Україні за 17 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 845: росіяни значно посилили наступ на одному з напрямків та бомбардують мирні міста

Про те, що відбувалося 18 червня, читайте за посиланням: Війна — день 846: окупанти намагаються прорватися на Донбасі, а ЗСУ влаштували полювання на російську ППО