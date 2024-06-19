Дозвіл бити по території РФ: експерт оцінив, який це дало результат

Особливо це важливо для Харківщини, де до РФ лічені кілометри

Після того, як українські військові отримали дозвіл бити західною зброєю по території Росії та почали це робити, ворог став обмежений у боєприпасах, паливно-мастильних матеріалах, у пересуванні особового складу. Крім того, росіяни змушені переносити штаби з особовим складом глибше у тил.

Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук в ефірі телемарафону. Зокрема він говорив про ситуацію на Харківщині.

"Що стосується ліквідації ворожих вклинень на Вовчанському напрямку, на півночі Харкова … як тільки ми змогли бити по ворожим тилам … результат тут є відразу — це й обмеження у боєприпасах, паливно-мастильних матеріалах, обмеження у переміщенні особового складу", — зазначив експерт.

Він додав, що також знищуються органи управління та зв'язку противника. Як наслідок — керованість підрозділів ворога, які вклинились на нашу територію, значно послаблена. Це є великим плюсом, наголосив Лакійчук.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни наростили чисельність своїх військ для наступу на Борову (Харківська область). На ділянці від Райгородки до Нововодяного ворог сконцентрував до 10 000 особового складу та близько 450 ОВТ (озброєння та військова техніка), з яких 200 артсистем.