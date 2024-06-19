Разрешение бить по территории РФ: эксперт оценил, какой это дало результат

Особенно это важно для Харьковщины, где до РФ считанные километры

После того, как украинские военные получили разрешение бить западным оружием по территории России и начали это делать, враг стал ограничен в боеприпасах, горюче-смазочных материалах, в передвижении личного состава. Кроме того, россияне вынуждены переносить штабы с личным составом глубже в тыл.

Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук в эфире телемарафона. В частности, он говорил о ситуации на Харьковщине.

"Что касается ликвидации вражеских вклинений на Волчанском направлении, на севере Харькова ... как только мы смогли бить по вражеским тылам ... результат здесь есть сразу — это и ограничения в боеприпасах, горюче-смазочных материалах, ограничения в перемещении личного состава", — отметил эксперт.

Он добавил, что также уничтожаются органы управления и связи противника. Как следствие — управляемость вклинившихся на нашу территорию подразделений врага значительно ослаблена. Это большой плюс, подчеркнул Лакийчук.

Как сообщал "Телеграф", россияне нарастили численность своих войск для наступления на Боровую (Харьковская область). На участке от Райгородки до Нововодяного враг сконцентрировал до 10 000 личного состава и около 450 ВВТ (вооружение и военная техника), из которых 200 артсистем.