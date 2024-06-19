Ночью россияне ударили "шахедами" по селу под Львовом: есть разрушения и пострадавшие (фото)

Все БПЛА были сбиты ПВО, но без последствий не обошлось

В ночь на среду, 19 июня, россияне атаковали Украину "шахедами". Под ударом была западная часть Украины. В Малехове (село во Львовской городской общине) поврежден многоэтажный жилой дом и офисное здание, ранены люди.

"Поврежден многоэтажный жилой дом. Выбито 20 окон. Повреждено офисное помещение. Здесь госпитализировали охранника, о котором писал выше. Состояние средней тяжести. В частном секторе выбиты окна в 5 постройках", — написал мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

Перед этим он сообщил, что в ходе вражеской атаки был ранен 70-летний охранник. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Садовый опубликовал фото с места.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во время первой ночной атаки на область пострадал 47-летний мужчина. В госпитализации он не нуждался.

"В Малехове мужчина получил резаные раны. Медики предоставили ему помощь на месте. Обошлось без госпитализации. Это то, что официально подтвердили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на 05:30", — написал он в Telegram.

Он уточнил, что минувшей ночью россияне атаковали Львовщину с применением 5-и "шахедов". Было две волны атак. Все беспилотники были уничтожены воинами противовоздушной обороны.

"По информации от ПВК "Запад" по состоянию на 05:55, во время первой ночной тревоги, которая длилась с 02:32 по 03:35 19 июня, в воздушное пространство Львовщины зашли 4 вражеских беспилотника. Во время второй тревоги, продолжавшейся с 04:27 по 05:24, нашу область пытался атаковать еще один "шахед". Все их наши воины ПВО сбили", — добавил он.

Россияне начали атаку на Украину еще около 22 часов 18 июня. Они запустили "шахеды" с оккупированных территорий Запорожской области в сторону Херсонщины. Позднее в Криворожском районе военные сбили российский БПЛА. Летали беспилотники над южными и юго-восточными областями. Также под угрозой была Хмельницкая и Винницкая области.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 18 июня, россияне тоже атаковали Украину "шахедами". Все они были сбиты силами противовоздушной обороны, однако не обошлось без разрушений.