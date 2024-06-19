"Найкритичніший етап війни": військовий відверто розповів про ситуацію на фронті

У росіян не має конкретних цілей. Вони будуть йти, поки їх не зупинять

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році зараз триває найкритичніший етап війни. Цьогоріч росіяни змогли захопити Авдіївку та ледь не прорвали фронт.

Ситуація й справді критична та непроста для України. Про це розповів комбат Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук в інтерв'ю УП.

"Для мене війна йде не 2,5 роки і не 10. Я бачу її в набагато ширшому, декількасотлітньому, навіть тисячолітньому контексті. Але якщо ми говоримо про два з половиною роки загострення, то зараз для мене найкритичніший етап війни. Чому? Люди спостерігали події в Авдіївці, після Авдіївки – ледь не прорив фронту противником. Ситуація продовжує бути критичною", — сказав він.

Кожен такий критичний етап вимагає максимальної концентрації зусиль, високого бойового духу та єдності народу і влади. Але, на превеликий жаль, єднання в суспільстві не має, важає військовий. Люди люблять оновлювати DeepState Map і робити хибні висновки. Багато хто вважає, що ситуація стабілізувалася. Але це не так, зауважив Дмитро Кухарчук. Окрім того, все частіше можна почути про те, що треба розпочати переговори про мир з РФ навіть за умови втрати частки територій.

"Я не ділю окремо світи військових і цивільних. Я розділяю світ українців і світ хо*лів. І, на превеликий жаль, хо*лів сьогодні набагато більше. Хо*ол у Дніпрі погодиться на те, щоб віддати Донецьку і Луганську область. Хо*ол у Києві погодиться на те, щоб віддати лівобережну Україну. А хо*ол у Львові погодиться на те, щоб віддати Україну по Збручу. Це відмінність хо*ла.", — пояснив він.

За словами комбата 3-ої штурмової, не варто надавати великого значення взяття того чи іншого міста. "Взяття Часового Яру означає не більше, ніж взяття Часового Яру. Імовірне взяття Костянтинівки, Дружківки, Слов'янська та Краматорська означає не більше, ніж взяття цих населених пунктів." , — пояснив він. Та додав, що втрата будь-яких територій — це безмовно критично. Але будь-який населений пункт нічим не важливіший за інший. Тому драматизувати момент абсолютно не потрібно. Незважаючи на окремі втрати територій, українські Збройні Сили продовжують чинити рішучий опір і завдавати чутливих ударів росіянам.

Військовий додав, що у противника немає цілей і задач взяти Донецьку і Луганську область або Харківську, Сумську чи Київську. Вони будуть йти, поки ми їх не будемо зупиняти.

Раніше "Телеграф" повідомив, що президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті. За його словами, українські війська не дали росіянам прорвати оборону на Харківському напрямку, а ситуація на фронті стабілізується. При цьому в Києві не виключають, що війну буде закінчено вже 2024 року.