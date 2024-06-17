"Приклад хоробрості": Сирський прибув на фронт та розповів про героїчний вчинок бійця ЗСУ

Російська армія одразу втратила кілька бійців

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський уже майже як тиждень знаходиться на східному напрямку, де росіяни посилюють атаки. Працюючи з командирами бригад, він так дізнається про героїчні вчинки наших бійців.

Про один з таких головком розповів. За словами Сирського, днями, на Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних Сил України самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів.

"Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою. Дякую йому та усім іншим захисникам і захисницям України, які відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків, за їхню самовіддану службу!" — зазначив Сирський.

Олександр Сирський працює на східному напрямку

Нагадаємо, Сили оборони України під Вовчанськом Харківської области взяли у полон близько 60 російських окупантів. Це сталося у неділю, 2 червня.

Раніше "Телеграф" писав, що у травні 2024 року російські війська зазнали на фронті рекордних втрат у живій силі та в артилерії. Також на фронті майже зник один з типів російських бронемашин, який активно використовували російські терористи.