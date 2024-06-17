"Пример храбрости": Сырский прибыл на фронт и рассказал о героическом поступке бойца ВСУ

Российская армия сразу потеряла несколько бойцов

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский уже почти неделю находится на восточном направлении, где россияне усиливают атаки. Работая с командирами бригад, он также узнает о героических поступках наших бойцов.

Об одном из таких главком рассказал. По словам Сырского, на днях в Донецкой области украинский воин одной из боевых бригад Вооруженных Сил Украины самостоятельно взял в плен четырех российских оккупантов.

"Считаю, что этот поступок является ярким примером храбрости и высокого боевого духа наших защитников и непременно заслуживает награждения соответствующей наградой. Благодарю его и всех других защитников и защитниц Украины, которые ответственно относятся к выполнению своих обязанностей, за их самоотверженную службу!" – отметил Сырский.

Александр Сырский работает на восточном направлении

Напомним, Силы обороны Украины под Волчанском Харьковской области взяли в плен около 60 российских оккупантов. Это произошло в воскресенье, 2 июня.

Ранее "Телеграф" писал, что в мае 2024 года российские войска понесли на фронте рекордные потери в живой силе и в артиллерии. Также на фронте почти исчез один из типов российских бронемашин, активно использовавшихся российскими террористами.