Так война в Украине точно не закончится: Буданов назвал три сценария, которые никогда не сбудутся
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Нужна и сила, и дипломатия
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что война в Украине не закончится по корейскому, молдавскому или немецкому сценарию. Они точно не сработают.
Война в Украине должна закончиться раз и навсегда. Об этом Кирилл Буданов рассказал на онлайн-лекции для студентов Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, сообщает его пресс-служба.
"Выступил с онлайн-лекцией для слушателей программы подготовки "Senior Executive Fellows" Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета. Высказал мысли о нынешнем мировом порядке, вызовах и угрозах для глобальной безопасности, порожденные российско-украинской войной, а также оценил положение путинской России — в частности, возможность общественных изменений внутри государства-агрессора", — говорится в сообщении.
Буданов рассказал, что для Путина приоритетом является внутренняя стабильность. Именно поэтому в РФ тратят много средств на СМИ и пропаганду. Разрушить последнюю может либо системная работа, либо форс-мажор. В первом случае результатов придется ждать десятилетиями.
"Преодолеть разрушительный эффект пропаганды Кремля внутри РФ сможет либо какая-нибудь форс-мажорная ситуация, либо очень длительная системная работа, которая может дать результат лишь через несколько десятилетий.
Для Путина наиболее важно — это внутренняя стабильность, поэтому на вопросы контроля за СМИ, вопросы работы с социумом, контроля масс и т.д. они тратят все, что можно даже представить — не только средства. Это, кстати, один из основных аспектов, почему РФ не идет на новую открытую волну мобилизации. Руководство РФ опасается негативного восприятия в социуме. Скорее всего, так и будет, если они это сделают", — говорится в сообщении.
Глава ГУР отметил, что по отношению к противостоянию с агрессией РФ является сторонником подхода силы и дипломатии. Относительно того, как закончится война в Украине, Буданов отметил, что ранее известные сценарии не сработают.
"В рамках противостояния с агрессивной Россией являюсь приверженцем нераздельного подхода силы и дипломатии.
Здесь невозможен ни корейский, ни молдавский, ни немецкий сценарии — все это не сработает. Здесь должна поставиться точка один раз и навсегда", — говорится в сообщении на странице Буданова.
Мировой порядок, образованный после Второй мировой войны, рушится. Война в Украине является свидетельством этому.
"В настоящее время есть все признаки разрушения мирового порядка, созданного после Второй мировой войны. И война России против Украины — яркое свидетельство того, как один человек взорвал систему мировой безопасности.
Либо мы все вместе заставим вернуться в тот мировой порядок, который был создан и много лет более-менее всех удовлетворял, или пришло время для нового мирового порядка", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" сообщал, что изменилось после того, как Запад разрешил бить своим оружием по территории России. Главные перемены назвал глава ГУР Буданов.