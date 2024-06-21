Війна — день 849: ЗСУ ведуть важкі бої з окупантами на Харківщині та біля Часового Яру

Оперативно про головне за добу

Українські війська продовжують відбивати російські атаки по всій лінії фронту та виснажують їхні сили. Разом з тим для прориву українських оборонних рубежів росіяни продовжують застосовувати важкі бомби і вже застосували ФАБ-3000 на Харківщині.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 21 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Дозвіл США бити по російській території тепер поширюється на будь-які прикордонні регіони. Раніше можна було бити тільки по цілях біля Харківщини та Сумщини.

00:00 Росіяни в окупованому Криму заявляють про наліт щонайменше чотирьох десятків БПЛА.

З ситуацією в Україні за 18 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 846: окупанти намагаються прорватися на Донбасі, а ЗСУ влаштували полювання на російську ППО

Про те, що відбувалося 19 червня, читайте за посиланням: Війна — день 847: запеклі бої на Донбасі продовжуються, а росіяни збирають нове угруповання військ

Про новини та події 20 червня ми розповідали тут: Війна — день 848: росіяни намагаються прорватися на нових напрямках та обстрілюють Україну ракетами