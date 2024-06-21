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Так війна в Україні точно не закінчиться: Буданов назвав три сценарії, які ніколи не збудуться

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Попередній досвід світу тут не допоможе Новина оновлена 21 червня 2024, 15:02
Попередній досвід світу тут не допоможе. Фото Колаж "Телеграфу"

Потрібна і сила, і дипломатія

Очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що війна в Україні не закінчиться за корейським, молдавським або німецьким сценарієм. Вони точно не спрацюють.

Війна в України повинна закінчитись раз і назавжди. Про це Кирило Буданов розповів на онлайн-лекції для студентів Школи управління ім. Джона Ф. Кеннеді Гарвардського університету, повідомляє його пресслужба.

"Виступив з онлайн-лекцією для слухачів програми підготовки "Senior Executive Fellows" Школи управління ім. Джона Ф. Кеннеді Гарвардського університету. Висловив думки про нинішній світовий порядок, виклики і загрози для глобальної безпеки, породжені російсько-українською війною, а також оцінив становище путінської Росії — зокрема, можливість суспільних змін всередині держави-агресора", — йдеться у повідомленні.

Буданов розповів, що для Путіна пріоритетом є внутрішня стабільність. Саме тому у РФ витрачають багато коштів на ЗМІ та пропаганду. Зруйнувати останню може або системна робота, або форс-мажор. В першому випадку результатів доведеться чекати десятиліттями.

"Подолати руйнівний ефект пропаганди кремля всередині РФ зможе або якась форс-мажорна ситуація, або дуже тривала системна робота, яка може дати результат лише через кілька десятиліть.

Для Путіна найбільш важливо — це внутрішня стабільність, тому на питання контролю за ЗМІ, питання роботи з соціумом, контролю мас тощо вони витрачають все, що тільки можливо навіть уявити — не тільки кошти. Це, до речі, один з основних аспектів чому РФ не йде на нову відкриту хвилю мобілізації. Керівництво РФ боїться негативного сприйняття в соціумі. Найімовірніше, так і буде, якщо вони це зроблять", — йдеться у повідомленні.

Буданов сказав, як закінчиться війна в Україні
Системна робота проти російської пропаганди дасть плоди через десятиріччя, вважає Буданов

Очільник ГУР зазначив, що стосовно протистояння з агресією РФ є прихильником підходу сили та дипломатії. Щодо того, як закінчиться війна в Україні, Буданов зазначив, що відомі раніше сценарії не спрацюють.

"У межах протистояння з агресивною Росією є прихильником нероздільного підходу сили і дипломатії.

Тут неможливий ані корейський, ані молдовський, ані німецький сценарії — усе це не спрацює. Тут має поставитись крапка один раз і назавжди", — йдеться у повідомленні на сторінці Буданова.

Як закінчиться війна в Україні, Буданов назвав непрацюючі сценарії
Попередній досвід не підходить для закінчення війни в Україні, бо такі сценарії будуть неефективними

Світовий порядок, утворений після Другої світової війни, руйнується. Війна в Україні є тому свідченням.

"Нині є всі ознаки руйнації світового порядку, створеного після Другої світової війни. І війна Росії проти України — яскраве свідчення того, як одна людина підірвала систему світової безпеки.

Або ми всі разом змусимо повернутись до того світового порядку, який був створений і багато років більш-менш усіх задовольняв, або настав час для нового світового порядку", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що змінилось після того, як Захід дозволив бити своєю зброєю по території Росії. Головні зміни назвав очільник ГУР Буданов.

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#Україна #Росія #Війна #ГУР #Кирило Буданов