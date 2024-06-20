Війна — день 848: росіяни намагаються прорватися на нових напрямках і обстрілюють Україну ракетами

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують утримувати позиції, не дають росіянам можливості просунутися та виснажують їхні сили. Водночас окупанти продовжують завдавати ударів з використанням артилерії, дронів та авіабомб, чим хочуть пробити пролом в українській лінії оборони. Найбільша активність загарбників спостерігається на Покровському напрямку, проте вони також помітно активізувалися Краматорським. У ЗСУ ж кажуть, що зараз Україна увійшла до найбільш критичного етапу війни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 20 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Атака БПЛА триває, щонайменше три групи рухаються у Кіровоградській області на північний захід, у Кіровоградській у бік Дніпропетровської та у Миколаївській у бік Кіровоградської.

00:00 Окупанти запустили безпілотники по Україні, щонайменше чотири групи спостерігаються в різних областях. Крім того, повідомлялося про зліт російських бомбардувальників з аеродрому "Оленья"

З ситуацією в Україні за 17 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 845: росіяни значно посилили наступ на одному з напрямків та бомбардують мирні міста

Про те, що відбувалося 18 червня, читайте за посиланням: Війна — день 846: окупанти намагаються прорватися на Донбасі, а ЗСУ влаштували полювання на російську ППО

Про новини та події 19 червня ми розповідали тут: Війна — день 847: запеклі бої на Донбасі продовжуються, а росіяни збирають нове угруповання військ