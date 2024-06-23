Харків під атакою КАБів: що відомо (оновлено)
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Під час тривоги перебувайте в укриттях або умовно безпечних місцях
У неділю, 23 червня, росіяни завдали чергового удару по Харкову, де раніше окупанти поцілили КАБом у житловий будинок. Цього разу знову повідомляється про удар керованою авіабомбою.
Про це написав міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що у місті пролунали вибухи.
"У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні!!!" — написав міський голова.
Разом з тим, місцеві пабліки у Telegram діляться світлинами, на яких видно сильне задимлення після прильоту бомби. Повідомляється, що перший КАБ був скерований на Весело, другий на Липці.
Нині у Харкові тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Усі станції наразі працюють виключно в режимі укриття.
У частині міста немає світла, в деяких районах зникло водопостачання.
Удари по місту, попередньо, керованими авіабомбами (КАБ), підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Допис зробив у своєму Telegram.
За словами очільника ОВА, росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова. Інформація щодо постраждалих нині перевіряється.
Як повідомляє Генштаб, з початку доби росіяни скинули вже 29 КАБів на Харківському напрямку, 23 з них — на Липці.
"Активна авіація окупантів: зі сторони Бєлгорода російські терористи скинули 29 КАБів по позиціях українських військ та населених пунктах. Бомбардуванню піддано Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські хутори та Липці. У район останнього загарбники скинули аж 23 керовані авіабомби", — йдеться у повідомленні Генштабу.
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