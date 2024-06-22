Два тижні боровся за життя: помер молодий рятувальник, який постраждав під час обстрілу Дніпропетровщини

Герой до останнього боровся за життя

У лікарні помер 28-річний рятувальник Микола Нечипоренко, який отримав поранення під час підлого російського удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. Лікарі боролися за його життя з 8 червня, але, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося.

Про його смерть повідомили на Facebook-сторінці ДСНС України. Микола Нечипоренко був начальником варти 44 державної пожежно-рятувальної частини 7 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Він займався ліквідацією пожежі, що виникла через російську атаку в Нікопольському районі, а росіяни в цей момент завдали повторного удару.

"Він зазнав тяжких травм і цей час боровся за життя до останнього. За час служби врятував не одне життя. Справжній герой, готовий пожертвувати своїм життям заради інших", — написали колеги героя.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни нерідко застосовують тактику повторних ударів, роблячи своєю метою рятувальників, медиків та поліцейських, які першими приїжджають рятувати людей на місця їх ударів. Так, у квітні таке сталося у Харкові, тоді загинули троє рятувальників та постраждала медсестра.