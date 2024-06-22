Вперше з початку вторгнення: показали наслідки ракетного удару по Івано-Франківську

Стало відомо про постраждалих

Під час атаки на Україну в ніч проти суботи, 22 червня, росіяни вдарили по Івано-Франківську. Постраждали будівлі Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу, а також прилеглі будинки та дитячий садок.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич показав фото наслідків удару по навчальному закладу. На одній із будівель пошкоджено дах, багато вибитих вікон, є рвані, що вирвані ударною хвилею.

"Крім цього, у місті пошкоджено 14 будівель, ліцей, сад, понад 800 вікон та понад 1000 кв.м дахів", — пише він.

UPD Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук констатувала, що росіяни вперше за час повномасштабної війни завдали ракетного удару по центру Івано-Франківська. Спочатку повідомлялося, що обійшлося без постраждалих, але за інформацією чиновниці, станом на 13.50 22 червня стало відомо про трьох людей, які звернулися за медичною допомогою на місці події.

"Зараз ведеться розбір завалів, залучено 121 рятувальник та 35 одиниць техніки. Пошкоджено також дитячий садок та ліцей, розташовані неподалік. Ми вже звернулися до міжнародних донорів, готових надати будівельні матеріали для тимчасового перекриття будівель. Вже зараз від них до Прикарпаття прямують вантажівки з будівельними матеріалами", — додала Оніщук.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що комунальники активно займаються ліквідацією наслідків ворожого удару. Він зазначив, що росіяни завдали чималих збитків, але головне, що не постраждали люди.

"Працюють комісії, які обійдуть кожне житло, встановлять збитки і після цього можна буде звертатися за компенсацією. Якщо з якихось причин працівники комісії не потраплять до вас – заяву все одно можна писати! Подавати заяви до ЦНАПу можна з понеділка", — зазначив він. мер.

У мережі також публікують відео з місця атаки. На кадрах видно масштаб руйнувань.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Як повідомляв "Телеграф", через нічні удари росіян по енергооб’єктах України в "Укренерго" оновили графіки відключень світла на суботу, 22 червня. Обмеження почнуть діяти раніше — не з 16:00, як було заплановано, а вже з 14:00. Ворог завдав удару по об’єктах енергетики у Запорізькій та Львівській областях, є пошкодження.