Вночі росіяни атакували Україну ракетами та "шахедами": де лунали вибухи і є руйнування, оновлено (фото)

Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі

У ніч на суботу, 22 червня, росіяни знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Вибухи лунали в кількох областях у західній частині країни.

Увечері 21 червня окупанти атакували Україну кількома групами "шахедів". Вночі 22 червня вони підняли у повітря МіГ-31К та 4 борти стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС з авіабази "Оленья". Близько 3:00 було оголошено повітряну тривогу, ворог запустив крилаті ракети. Під атакою був західний регіон України. Відбій тривоги дали о 5:06. "Телеграф" розповідає про наслідки чергової ночі російського терору.

UPD Минулої ночі ворог завдав удару по об'єктах "Укренерго" у Запорізькій та Львівській областях, є пошкодження, повідомили у компанії. У Запорізькій області постраждали два енергетики. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Росіяни завдали ракетного удару по Львівській області. Метою атаки став об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Моніторинги писали, що після атаки у районі Стрия Львівської області виникли проблеми зі світлом.

"Виникла пожежа. На місці вже працюють пожежники. Станом на даний момент інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань — згодом", — повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

Близько 4 години вибух пролунав у Вінницькій області, повідомило "Суспільне Вінниця". Імовірно, це результат роботи ППО.

Приблизно о 4:27 чули вибухи й у Луцьку. Перед ним у Повітряних силах повідомили про фіксацію над містом ворожої ракети.

"Волиняни, на світанку під час повітряної тривоги на території області працювала ППО. У повітряному просторі були ворожі цілі. Наразі йде ліквідація наслідків падіння уламків. На щастя, постраждалих немає. Усі відповідні служби перебувають на місці та виконують свою роботу", — написав голова ОВА Юрій Погуляйко о 6:11.

Також під ударом була й Івано-Франківська область, повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків о 4.30. Пізніше він розповів про наслідки.

"На жаль, є пошкодження житла та дитячого садка: там вибило вікна. За попередньою інформацією, всі живі та здорові. Аварійна бригада оперативно почне забивати вікна у будинках франківців", — написав він у Telegram.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук повідомила, що в області є влучання, внаслідок якого частково зруйновано декілька корпусів та інші будинки одного з навчальних закладів.

"Є пошкодження і в довколишніх будинках. Також є пошкодження житлових будинків в одній із громад області! За попередньою інформацією, на щастя, обійшлося без жертв", — написала вона.

У ДСНС додали, що внаслідок російського удару по навчальному закладу в Прикарпатті утворилася вирва 20 кв.м і спалахнула пожежа. Окрім пошкодження будівель постраждав ще й автомобіль.

Крім того, вибухи чули також на Хмельниччині, повідомило "Суспільне Хмельницький". За попередньою інформацією, в області працювали сили ППО.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни тероризували Україну ракетами й в ніч проти 21 червня. Усі ракети були збиті протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях.