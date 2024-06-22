Війна — день 850: РФ намагається прорватися на Покровському напрямку і кошмарить Україну тривогами

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 22 червня 2024 року. Напередодні був історичний для України день, адже Рада ЄС затвердила переговорні рамки України. Проте напружена ситуація на фронті — Сили оборони стримують ворога на Харківському напрямку, але дуже важко і на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 22 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Ракетна небезпека для всієї території України, зафіксовано зліт МіГ-31К. Крім того, у повітряному просторі України є ворожі дрони, а з аеродрому "Оленья" злетіли борти Ту-95 (у разі бойового вильоту запуск та входження ракет у повітряний простір України очікується в районі 3-4 ранку).

Ворог окупував Шуми і просунувся в Північному на Торецькому напрямку, а також просунувся в районі Сокола під Очеретиним, — повідомляють аналітики DeepState.

Карта бойових дій у Донецькій області станом на початок дня 22 червня:

Карта бойових дій DeepState 22.06.2024

Про те, що відбувалося 19 червня, читайте за посиланням: Війна — день 847: запеклі бої на Донбасі продовжуються, а росіяни збирають нове угруповання військ

Про новини та події 20 червня ми розповідали тут: Війна — день 848: росіяни намагаються прорватися на нових напрямках та обстрілюють Україну ракетами

З ситуацією в Україні за 21 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 849: складна ситуація в Донецькій області та затвердження рамки переговорів щодо вступу України до ЄС