Росія атакувала Кривий Ріг: що відомо про наслідки ракетного удару

Під ударом опинилась інфраструктура міста

У п’ятницю, 21 червня 2024 року, приблизно о 15:44 у Кривому Розі пролунав вибух. Росія атакувала об’єкт інфраструктури.

Після ракетного удару розпочалась пожежа. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Ворог вдарив по Кривому Рогу. Атакував інфраструктуру міста. Сталася пожежа. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що вибух пролунав о 15:44. До того була оголошена повітряна тривога в області через загрозу балістики з Криму.

Місцевий телеграм-канал "На часі" пише, що після атаки розпочалась пожежа. На місці працюють усі екстрені служби.

Телеграм-канал "Свої. Кривий Ріг" повідомляє, що до місця епіцентру вибуху їхало багато "швидких". На дорогах утворились затори через ускладнення руху. У будівлях поблизу атакованого об'єкта повибивало вікна, проте більш детальної інформації поки немає.

Нагадаємо, раніше по всій території України оголошували повітряну тривогу. В повітря злітав носій ракет "Кинджал" МіГ-31К. Повідомлялось про швидку ціль на Дніпропетровщину.

Вночі Росія атакувала Україну ракетами. Протиповітряна оборона збила усі цілі в межах двох областей.

Раніше "Телеграф" повідомляв про ситуацію на фронті. Росіяни прагнуть захопити Часів Яр та обстрілюють його авіабомбами.