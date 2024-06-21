Россия атаковала Кривой Рог: что известно о последствиях ракетного удара

Под ударом оказалась инфраструктура города

В пятницу, 21 июня 2024 года, примерно в 15:44 в Кривом Роге раздался взрыв. Россия атаковала объект инфраструктуры.

После ракетного удара начался пожар. Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Враг ударил по Кривому Рогу. Атаковал инфраструктуру города. Произошел пожар. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Местные телеграм-каналы сообщили, что взрыв прогремел в 15:44. До этого была объявлена воздушная тревога в области из-за угрозы баллистики из Крыма.

Местный телеграм-канал "На часі" пишет, что после атаки начался пожар. На месте работают все экстренные службы.

Телеграм-канал "Свои. Кривой Рог" сообщает, что к месту эпицентра взрыва ехало много "скорых". На дорогах образовались пробки из-за затрудненного движения. В зданиях вблизи атакуемого объекта выбило окна, однако более подробной информации пока нет.

Напомним, ранее по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. В воздух взлетал носитель ракет "Кинжал" МиГ-31К. Сообщалось о скорой цели на Днепропетровщину.

Ночью Россия атаковала Украину ракетами. Противовоздушная оборона сбила все цели в пределах двух областей.

Ранее "Телеграф" сообщал о ситуации на фронте. Россияне стремятся захватить Часов Яр и обстреливают его авиабомбами.