Укр

Ночью россияне ударили по Украине ракетами: в каких областях гремели взрывы

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Ракета Х-69 Новость обновлена 21 июня 2024, 07:45
Ракета Х-69. Фото росСМИ

Враг терроризирует Украину каждую ночь

В ночь на пятницу, 21 июня, россияне ударили по Украине из самолетов тактической авиации. Воины противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук. Он уточнил, что все ракеты были сбиты противовоздушной обороной в Кировоградской и Херсонской областях.

Напомним, спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что Украина получит от США приоритет на поставку боеприпасов для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. Это означает, что Киев будет получать ракеты для этих систем ускоренными темпами, даже в ущерб другим американским контрактам. По его словам, такое решение было принято из-за усиления российских атак против украинской энергетики. Украина сейчас нуждается в максимуме возможных систем ПВО и боеприпасов для них.

Тем временем, как сообщал "Телеграф", ночь на 21 июня в России была тревожной. Беспилотники посетили несколько населенных пунктов Краснодарского края, а также в очередной раз поджарили Ильский нефтеперерабатывающий завод. В сети появились яркие видео последствий.

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#ПВО #Война #Атака #Ракети