Украина получит приоритет в поставке боеприпасов к Patriot и NASAMS: в Пентагоне объяснили, что это значит

Украина сейчас нуждается в максимуме возможных систем ПВО и боеприпасов для них

Украина получит от США приоритет на поставку боеприпасов к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. Это означает, что Украина будет получать ракеты для этих систем ускоренными темпами, даже в ущерб другим американским контрактам.

Об этом сказал спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает "Голос Америки". По словам генерала, это позволит Украине и дальше защищать критическую инфраструктуру от российских воздушных терактов, что станет особенно важным с приближением зимы.

Райдер также отметил, что решение было принято из-за усиления атак российских террористов против украинской энергетики. Украина сейчас нуждается в максимуме возможных систем ПВО и боеприпасов для них.

"Россия снова пытается уничтожить украинскую энергетическую систему и инфраструктуру перед зимой, поэтому украинцы срочно нуждаются в дополнительных средствах противовоздушной обороны. Это то, о чем также говорил министр Остин. Так что ускоренная поставка Украине дополнительных ракет – это про выживание. Именно это побудило решение изменить запланированные в ближайшее время поставки критически важных ракет в ПВО для отправки их в Украину", – сказал он.

Напомним, издание The New York Times со ссылкой на собственные источники среди администрации США и Пентагона сообщило, что после ряда встреч и переговоров президент США Джозеф Байден согласился отправить в Украину еще одну полноценную батарею американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Решение о передаче батареи уже принято окончательно.

В свою очередь глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что его страна против передачи Украине батареи американского ЗРК Patriot, которая была развернута на польской территории. По его словам, Польше необходимо защищать инфраструктуру и группировку собственных войск.