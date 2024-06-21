По всій території України оголошували повітряну тривогу: подробиці

Під час тривоги перебувайте у безпечному місці

Вдень, 21 червня, по всій території України пролунав сигнал повітряної небезпеки. Тривогу оголошували через зліт російського МіГ-31К, який може бути носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомили Повітряні сили України у своєму Телеграм. Зазначалося, що літак злетів з аеродрому Саваслейка у Росії.

О 14:07 Повітряні сили повідомили про швидкісна ціль з боку Харківщини у напрямку Дніпропетровщини. За кілька хвилин моніторингові пабліки в Телеграм поінформували, що ціль припинила існування в межах Харківської області, не долетівши до Дніпропетровської. Проте офіційні джерела інформацію про це наразі не підтвердили.

Карта тривога станом на 14:22

Щодо винищувача МіГ-31К, то повідомлялося, що літак розвернувся в напрямку аеродрому базування.

О 14:24 розпочалися відбої тривоги по областям України. На щастя, цього разу, за попередньою інформацією, обійшлося без прильотів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 20 червня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами, під ударом опинилася і Київська область.