Нічна атака "шахедами" на Київщині: голова КОВА розповів про наслідки

Профільні служби продовжують свою роботу

У четвер, 20 червня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами, під ударом опинилася і Київська область. Українські сили ППО збили всі ворожі цілі.

Про це повідомляє начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Він зазначає, що постраждалих, на щастя, немає.

"Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків дрона біля одного з населених пунктів області виникла пожежа трав'яного настилу. Полум'я вже ліквідували. Також уламками пошкоджені лінії електропередач та обладнання одного з підприємств.

"Всі наслідки атаки оперативно ліквідовуються. Профільні служби продовжують свою роботу", — зазначив начальник КОВА.

Нагадуємо, вночі 20 червня, російські війська обстріляли Україну "шахедами", а також ракетами повітряного та наземного базування. Внаслідок атаки дронами, у деяких регіонах постраждала критична інфраструктура.

В "Укренерго" зазначили, що ворог завдав масованого удару по цивільній енергетичній інфраструктурі України, пошкодивши обладнання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві сили ППО знищили усі російські безпілотники. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.