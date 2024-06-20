Ночная атака "шахедами" на Киевщине: глава КОВА рассказал о последствиях

Профильные службы продолжают свою работу

В четверг, 20 июня, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками, под ударом оказалась и Киевская область. Украинские силы ПВО сбили все враждебные цели.

Об этом сообщает начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Он отмечает, что пострадавших, к счастью, нет.

"Попадание в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано", — говорится в сообщении.

В результате падения обломков дрона возле одного из населенных пунктов области возник пожар травяного настила. Пламя уже ликвидировали. Также обломками "шахеда" повреждены линии электропередачи и оборудование одного из предприятий.

"Все последствия атаки оперативно ликвидируются. Профильные службы продолжают свою работу", — отметил начальник КОВА.

Напомним, ночью 20 июня, российские войска обстреляли Украину "шахедами", а также ракетами воздушного и наземного базирования. В результате атаки дронами в некоторых регионах пострадала критическая инфраструктура.

В "Укрэнерго" отметили, что враг нанес массированный удар по гражданской энергетической инфраструктуре Украины, повредив оборудование в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве силы ПВО уничтожили все российские беспилотники. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.