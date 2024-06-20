Били "шахедами": одразу у чотирьох регіонах України атакована енергетика, є постраждалі

Енергетики вже працюють над їх ліквідацією

У четвер, 20 червня, російські війська обстріляли Україну "шахедами", а також ракетами повітряного та наземного базування. Внаслідок атаки дронами, у деяких регіонах постраждала критична інфраструктура.

Так, за словами начальника Вінницької ОВА Сергія Борзова, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає.

"Проводяться всі необхідні засоби для ліквідації наслідків", — написав він.

За даними "Укренерго", минулої ночі російські безпілотники завдали масованого удару по цивільній енергетичній інфраструктурі України, пошкодивши обладнання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

Пізніше у Міністерстві енергетики уточнили, що є руйнування та пошкодження обладнання. Знеструмлювалися споживачі. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Також терористи РФ атакували теплоелектростанцію ДТЕК. Є постраждалі.

"Трьох наших колег поранено. Медики надають всю можливу допомогу", — пишуть у відомстві.

Також серйозно пошкоджено обладнання станції. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки.

"Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у Повітряних силах України повідомили, що усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);

із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря); 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Воронезької області РФ);

(із Воронезької області РФ); 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);

(із повітряного простору над акваторією Азовського моря); 27 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Приморсько-Ахтарськ РФ).

"В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі: 4 крилаті ракети Х-101/Х-555; 1 керовану авіаційну ракету Х-59; 27 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", — йдеться у повідомленні.

Скільки збили ракет 20 червня. Фото - Повітряні сили України

Нагадаємо, близько 22:30 терористи підняли у небо чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з авіабази "Оленья" – єдиної, куди поки що не добивають Збройні сили України. Пізніше зімітували пуск по Україні крилатих ракет Х-101.

Раніше "Телеграф" писав, що за ударів по місту Одеса російські окупанти змінили тактику обстрілів. Вони почали намагатися атакувати портову та припортову структури.