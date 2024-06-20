Били "шахедами": сразу в четырех регионах Украины атакована энергетика, есть пострадавшие

Энергетики уже работают над ликвидацией

В четверг, 20 июня, российские войска обстреляли Украину "шахедами", а также ракетами воздушного и наземного базирования. В результате атаки дронами в некоторых регионах пострадала критическая инфраструктура.

Так, по словам начальника Винницкой ОВ Сергей Борзов, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет.

"Проводятся все необходимые средства для ликвидации последствий", — написал он.

По данным "Укрэнерго", минувшей ночью российские беспилотники нанесли массированный удар по гражданской энергетической инфраструктуре Украины, повредив оборудование в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

Позже в Министерстве энергетики уточнили, что есть разрушение и повреждение оборудования. Обесточивались потребители. Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

Также террористы РФ атаковали теплоэлектростанцию ​​ДТЭК. Есть пострадавшие.

"Трех наших коллеги ранены. Медики оказывают всю возможную помощь", — пишут в ведомстве.

Также серьезно повреждено оборудование станции. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки.

"Это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании за последние три месяца. С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 53 работника были ранены, трое энергетиков погибли", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Воздушных силах Украины сообщили, что всего враг применил 9 ракет разных типов и 27 ударных БПЛА.

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – воздушное пространство над акваторией Каспийского моря);

из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – воздушное пространство над акваторией Каспийского моря); 3 баллистических ракеты "Искандер-М" (из Воронежской области РФ);

(из Воронежской области РФ); 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства над акваторией Азовского моря);

(из воздушного пространства над акваторией Азовского моря); 27 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков – Приморско-Ахтарская РФ).

"В результате противовоздушного боя сбиты 32 воздушных цели : 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 ; 1 управляемая авиационная ракета Х-59; 27 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", — говорится в сообщении.

Сколько сбили ракеты 20 июня. Фото — Воздушные силы Украины

Напомним, около 22:30 террористы подняли в небо четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС с авиабазы "Оленья" – единственной, куда пока не добивают Вооруженные силы Украины. Позже сымитировали пуск по Украине крылатых ракет Х-101.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за ударов по городу Одесса российские кафиры изменили тактику обстрелов. Они начали пытаться атаковать портовую и припортовую структуры.