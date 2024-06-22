Ночью россияне атаковали Украину ракетами и "шахедами": где гремели взрывы и есть разрушения (фото)

Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре

В ночь на субботу, 22 июня, россияне снова атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Взрывы гремели в нескольких областях в западной части страны.

Вечером 21 июня оккупанты атаковали Украину несколькими группами "шахедов". Ночью 22 июня они подняли в воздух МиГ-31К и 4 борта стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС с авиабазы "Оленья". Около 3:00 была объявлена воздушная тревога, враг запустил крылатые ракеты. Под атакой был западный регион Украины. Отбой тревоги дали в 5:06. "Телеграф" рассказывает о последствиях очередной ночи российского террора.

Россияне нанесли ракетный удар по Львовской области. Целью атаки стал объект критической энергетической инфраструктуры. Мониторинги писали, что после атаки в районе Стрыя Львовской области возникли проблемы со светом.

"Возник пожар. На месте уже работают пожарные. По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало. О масштабах разрушений – впоследствии", — сообщил глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

Около 4 часов взрыв раздался в Винницкой области, сообщило "Суспільне Вінниця". Предположительно, это результат работы ПВО.

Приблизительно в 4:27 слышали взрывы и в Луцке. Перед ним в Воздушных силах сообщили о фиксации над городом вражеской ракеты.

"Волыняне, на рассвете во время воздушной тревоги на территории области работала ПВО. В воздушном пространстве были враждебные цели. В настоящее время идет ликвидация последствий падения обломков. К счастью, пострадавших нет. Все соответствующие службы находятся на месте и выполняют свою работу", — написал глава ОВА Юрий Погуляйко в 6:11.

Также под ударом была и Ивано-Франковская область, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в 4:30. Позднее он рассказал о последствиях.

"К сожалению, есть повреждения жилья и детского сада: там выбило окна. По предварительной информации, все живы и здоровы. Аварийная бригада оперативно начнет забивать окна в домах франковцев", — написал он в Telegram.

Кроме того, взрывы слышали и в Хмельницкой области, сообщило "Суспільне Хмельницький". По предварительной информации, в области работали силы ПВО.

Как сообщал "Телеграф", россияне терроризировали Украину ракетами и в ночь на 21 июня. Все ракеты были сбиты противовоздушной обороной в Кировоградской и Херсонской областях.