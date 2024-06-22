Впервые с начала вторжения: показали последствия ракетного удара по Ивано-Франковску

Стало известно о пострадавших

В ходе атаки на Украину в ночь на субботу, 22 июня, россияне ударили по Ивано-Франковску. Пострадали здания Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, а также близлежащие дома и детский сад.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич показал фото последствий удара по учебному заведению. На одном из зданий повреждена крыша, много выбитых окон, есть вырванные ударной волной рамы.

"Кроме этого, в городе повреждено 14 зданий, лицей, сад, более 800 окон и более 1000 кв.м крыш", — пишет он.

UPD Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук констатировала, что россияне впервые за время полномасштабной войны нанесли ракетный удар по центру Ивано-Франковска. Сначала сообщалось, что обошлось без пострадавших, но по информации чиновницы, по состоянию на 13:50 22 июня стало известно о трех людях, которые обратились за медицинской помощью на месте происшествия.

"Сейчас ведется разбор завалов, привлечен 121 спасатель и 35 единиц техники. Поврежден также детский сад и лицей, расположенные неподалеку. Мы уже обратились к международным донорам, готовым предоставить строительные материалы для временного перекрытия зданий. Уже сейчас от них в Прикарпатье направляются грузовики со строительными материалами", — добавила Онищук.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что коммунальщики активно занимаются ликвидацией последствий вражеского удара. Он отметил, что россияне причинили немалый ущерб, но главное, что не пострадали люди.

"Работают комиссии, которые обойдут каждое жилье, установят убытки и после этого можно будет обращаться за компенсацией. Если по каким-то причинам работники комиссии не попадут к вам – заявление все равно можно писать! Подавать заявления в ЦНАП можно с понедельника", — отметил мэр.

В сети также публикуют видео с места атаки. На кадрах виден масштаб разрушений.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Как сообщал "Телеграф", из-за ночных ударов россиян по энергообъектам Украины, в "Укрэнерго" обновили графики отключений света на субботу, 22 июня. Ограничения начнут действовать раньше — не с 16:00, как было запланировано, а уже с 14:00. Враг нанес удар по объектам энергетики в Запорожской и Львовской областях, есть повреждения.