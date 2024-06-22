У Донецьку пролунали десятки вибухів, повідомляється про прильоти (відео)

Окупанти звинуватили в атаці ЗСУ

У Донецьку вранці 22 червня пролунали два десятки вибухів, російські воїнкори повідомляють про роботу ППО. В одному з районів міста посеред дороги стирчить збита ракета.

Фото та відео того, що відбувається, діляться у місцевих Telegram-каналах. Інформації про жертв чи постраждалих немає, але є прильоти.

"У Донецьку знову галасливо! Не залишайте укриттів, обстріли можуть повторитися!", — написав так званий "мер Донецька" Олексій Кулемзін.

У Ленінському районі Донецька на проїжджу частину впала збита ракета, як стверджують окупанти. Вона стирчить посеред дороги, але рух автомобілів не припинили — вони просто акуратно її об’їжджають. Також через уламки пошкоджено автомобіль місцевого жителя, повідомляють кремлівські військкори.

Після обстрілу спостерігається задимлення в одному із районів міста. Стовпи диму видно на десятки кілометрів.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Краснодарському краї було голосно. Вночі безпілотники вдарили по Ільському нафтопереробному заводі.