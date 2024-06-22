Укр

Две недели боролся за жизнь: скончался молодой спасатель, пострадавший при обстреле Днепропетровщины

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Герою было 28 лет
Герою было 28 лет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Герой до последнего боролся за жизнь

В больнице умер 28-летний спасатель Николай Нечипоренко, который получил ранения в ходе подлого российского удара по Никопольскому району Днпропетровской области. Врачи боролись за его жизнь с 8 июня, но к сожалению, спасти мужчину не удалось.

О его смерти сообщили на Facebook-странице ГСЧС Украины. Николай Нечипоренко был начальником караула 44 государственной пожарно-спасательной части 7 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления.

Он занимался ликвидацией пожара, возникшего из-за российской атаки в Никопольском районе, а россияне в этот момент нанесли повторный удар.

"Он получил тяжелые травмы и это время боролся за жизнь до последнего. За время службы спас не одну жизнь. Настоящий герой, готовый пожертвовать своей жизнью ради других", — написали коллеги героя.

Как сообщал "Телеграф", россияне нередко применяют тактику повторных ударов, делая своей целью спасателей, медиков, и полицейских, которые первыми приезжают спасать людей на места их ударов. Так, в апреле такое произошло в Харькове, тогда погибли трое спасателей и пострадала медсестра.

Теги:
#Война #Днепропетровская область #Гибель #Спасатель