Харьков под атакой КАБов: что известно (обновлено)

Во время тревоги находитесь в укрытиях или условно безопасных местах

В воскресенье, 23 июня, россияне нанесли очередной удар по Харькову, где ранее оккупанты попали КАБом в жилой дом. На этот раз снова сообщается об ударе управляемой авиабомбой.

Об этом написал мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Он отметил, что в городе раздались взрывы.

"В Харькове взрывы. Город под обстрелом КАБов. Будьте осторожны!!!" – написал городской голова.

Вместе с тем, местные паблики в Telegram делятся фотографиями, на которых видно сильное задымление после прилета бомбы. Сообщается, что первый КАБ был направлен на Веселое, второй на Липцы.

В настоящее время в Харькове временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Все станции работают исключительно в режиме укрытия.

В части города нет света, в некоторых районах исчезло водоснабжение.

Удары по городу, предварительно управляемыми авиабомбами (КАБ), подтвердил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Сообщение сделал в своем Telegram.

По словам главы ОВА, россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова. Информация о пострадавших сейчас проверяется.

Как сообщает Генштаб, с начала суток россияне сбросили уже 29 КАБов на Харьковском направлении, 23 из них — на Липцы.

"Активная авиация оккупантов: со стороны Белгорода российские террористы сбросили 29 КАБов по позициям украинских войск и населенным пунктам. Бомбардировке подвергнуты Глубокое, Волчанск, Волчанские хутора и Липцы. В район последнего захватчики сбросили аж 23 управляемых авиабомбы", — говорится в сообщении.

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