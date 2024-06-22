РФ скинула КАБ на жилой дом в Харькове: есть погибшие, количество раненых растет (видео)

На месте прилетов работают медики, спасатели и другие экстренные службы

В Харькове днем 22 июня прогремели взрывы. Армия России ударила по району жилой застройки корректируемыми авиабомбами (КАБ), есть погибшие и раненные.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов. На местах попадания работают экстренные службы.

Взрывы в Харькова раздались около 15:10. По предварительным данным, по городу пришлось четыре удара в районе плотной жилой застройки. Позже стало известно, что враг попал КАБом в жилой дом, под завалами могут оставаться люди.

"По предварительной информации медиков экстренной помощи, погибли два человека… Число раненых в результате ударов оккупантов увеличилось до 15 человек", — сообщил Олег Синегубов.

В 15:29 в Харькове снова раздался взрыв, жителей просят оставаться в укрытиях, так как сохраняется угроза повторных ударов. Под завалами жилого дома могут быть еще люди.

Тем временем в сети делятся кадрами обстрела. На видео слышны сильные взрывы, а также поднимается столб дыма на месте прилета.

Кроме того, в сети появились кадры попадания КАБ. На видео можно заметить, как в место, откуда валит густой дым, падает еще один вражеский снаряд.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что ночью армия РФ атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. Взрывы гремели в нескольких областях в западной части страны.