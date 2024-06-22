РФ скинула КАБ на житловий будинок у Харкові: є загиблі, кількість поранених зростає (відео)
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На місці прильотів працюють медики, рятувальники та інші екстрені служби
У Харкові вдень 22 червня пролунали вибухи. Армія Росії вдарила по району житлової забудови керованими авіабомбами (КАБ) є загиблі та поранені.
Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов. На місцях влучення працюють екстрені служби.
Вибухи у Харкові пролунали близько 15:10. За попередніми даними, по місту були чотири удари в районі щільної житлової забудови. Пізніше стало відомо, що ворог влучив у житловий будинок КАБом, під завалами можуть залишатися люди.
"За попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, загинуло двоє людей… Число поранених в результаті ударів окупантів збільшилося до 15 осіб", — повідомив Олег Синєгубов.
UPD 18:00: Кількість постраждалих збільшилась до 37 осіб
UPD. За оновленими даними від МВС України на 17:00, через російський удар по Харкову загинуло троє осіб, ще 29 поранено.
О 15:29 у Харкові знову пролунав вибух, мешканців просять залишатися в укриттях, оскільки зберігається загроза повторних ударів. Під завалами житлового будинку можуть бути ще люди.
Тим часом у мережі діляться кадрами обстрілу. На відео чути сильні вибухи, а також здіймається стовп диму на місці прильоту.
Крім того, у мережі з’явилися кадри влучення КАБ. На відео можна побачити, як у місце, звідки валить густий дим, падає ще один ворожий снаряд.
Також "Телеграф" розповідав про те, що вночі армія РФ атакувала Україну "Шахедами" та ракетами. Вибухи лунали в кількох областях у західній частині країни.