Россияне сбили ракету над переполненным людьми пляжем в Севастополе: сообщается о раненных и погибших (видео)

Россияне традиционно обвиняют Украину

Российская ПВО сбила украинскую ракету над пляжем в Крыму, после чего в пророссийских источниках начали появляться данные о гибели там мирных людей. В местных мониторинговых группах сообщают, что в районе пляжа наблюдается большое количество машин скорой помощи.

Так telegram-канал "Крымский ветер" показал кадры из пляжа Учкуевка, в момент атаки. На кадрах заметен дым в воздухе, а также слышны звуки стрельбы.

Отмечается, что российская ПВО перехватила над пляжем украинскую ракету, а российское Минобороны сообщило о четырех сбитых ракетах ATACMS. Стоит отметить, что этот пляж находится в паре километров возле военного аэродрома Бельбек, который, по всей видимости, и был целью атаки.

Аэродром Бельбек и Учкуевка

Очевидцы сообщают, что сигналы воздушной тревоги в городе не звучали, поэтому люди не знали, что им грозит опасность. Вопрос о том, почему оккупационные "власти" вообще допустили, чтобы неподалеку от военного объекта находились мирные жители, остается открытым.

Согласно информации пропагандистских каналов и оккупационнй администрации, на пляже погибло три человека и еще около сотни получили ранения. Правдивость этой информации пока не подтверждена.

Эту историю уже прокомментировал нардеп Алексей Гончаренко, который отметил, что россияне используют аэродром для обстрелов материковой Украины, но при этом не удосужились убрать гражданских из рядом расположенных пляжей. Тем самым, по его словам, оккупанты просто прикрываются мирными жителями.

Подобным вопросом задались и местные жители.

Стоит отметить, что примерно в это же время российские оккупанты запустили корректируемую авиабомбу на Харьков. В городе был слышен взрыв.