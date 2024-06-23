Відпрацювала російська ППО, а винні США: у Росії забрехались після вибухів у Севастополі

Вже відомо про понад сотню постраждалих, є і жертви

У неділю, 23 червня, російська протиповітряна оборона (ППО) збила ракети ATACMS над пляжем у Севастополі, через що 124 людини отримали поранення, а п’ятеро — загинули. Спочатку у z-пабліках писали про те, що усі ракети були збиті, але пізніше Міністерство оборони РФ видало іншу версію.

За даними відомства, нібито ППО перехопила 4 з 5 ракет, а одна вибухнула над пляжем. Міністерство оборони поклало відповідальність за це не на своїх військових, а на ЗСУ та Вашингтон.

"Усі польотні завдання американські оперативно-тактичні ракети ATACMS вводяться американськими фахівцями з урахуванням власних даних супутникової розвідки США. Відповідальність за навмисний ракетний удар по мирних жителів Севастополя несе передусім Вашингтон, який поставив цю зброю в Україну, а також київський режим, з території якого цей удар було завдано", — пише відомство країни-терористки.

Міноборони РФ намагається виправдатись за вбивство цивільних

Зазначимо, що та ракета, яку збили над пляжем у Севастополі, летіла у напрямку аеродрома Бельбек. Як повідомляють місцеві пабліки, росіяни збили ракету. Після вибуху у напрямку пляжу Учкуївка поїхало багато "швидких". Уламки ракети вбили 5 людей, з них троє — діти. Понад 120 людей отримали поранення. Також уламки падали на житлові будинки, фото та відео з'явились у місцевих пабліках.

Місцеві також жалілись, що не було повітряної тривоги. Її увімкнули лише після вибухів у районі військових баз. Росіяни намагались виправдатись та писали, що час ракет короткий і не встигають увімкнути.

Особливо цинічно виглядають коментарі пропагандистів, які звинувачують в ударі ЗСУ. Прессекретарка Міністерства іноземних справ Марія Захарова заявила, що це "ритуальний злочин" і "День Трійці був обраний недаремно". Щоправда, вона забула згадати, що у це християнське свято росіяни обстріляли Україну "Калібрами".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія вдарила КАБами по Харкову. Через атаку постраждали житловий будинок та приватна школа.