На Київщині впали уламки збитих "Калібрів": як виглядають зруйновані будинки (фото, відео)

Постраждали двоє людей

У ніч на 23 червня російські окупанти випустили три ракети "Калібр" по Київській області, дві з яких були збиті системою ППО. Внаслідок уламки впали та пошкодили житлові будинки.

Кореспондент "Телеграфа" побував на місці події і показав, що там відбувається після того, що сталося. На кадрах видно, що житлові будинки зазнали серйозних пошкоджень.

Внаслідок падіння уламків у Обухівському районі пошкоджено 35 приватних будинків, з них 2 – зруйновано. Крім того, пошкоджено квартири у 6 багатоквартирних будинках. Про це повідомили у Київській обласній державній адміністрації.

У приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі. Також пошкоджено будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративну будівлю та 9 автомобілів.

"За медичною допомогою до медиків звернулися двоє дорослих з незначними пораненнями. Госпіталізація не потрібна, вся допомога надана на місці. Уламками також пошкоджено корпуси лікарні. Постраждалих серед пацієнтів та медперсоналу немає", — йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено низку адміністративних будівель, у тому числі центр зайнятості, приміщення тепломережі та одного підприємства. Населенню надається вся необхідна допомога. Психологам ДСНС було надано психологічну допомогу 35 особам, їх 6 – діти.

Нагадаємо, ранішекореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці російського удару у Харкові. Там 22 червня росіяни скинули КАБ на житловий будинок.