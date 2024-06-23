Десятки поранених та загиблі: у Харкові завершили розбір завалів 5-поверхового будинку (фото)

На місці працювали 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки

У Харкові ліквідовано наслідки удару коригованими авіабомбами (КАБ), які здійснили окупанти по житловому 5-поверховому будинку. Названо кількість загиблих та постраждалих.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області. Рятувальники також показали відповідні фото з місця події.

"Станом на 06:30 23 червня завершено аварійно-рятувальні роботи на місці потрапляння авіабомби до житлового 5-поверхового будинку", — йдеться у повідомленні.

Загалом на місці події працювали 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки.

Відомо, що внаслідок влучення авіабомби загинули двоє людей. Також 53 особи отримали поранення, серед яких троє дітей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 22 червня російські загарбники скинули авіабомби на місто. Того дня вибухи до Харкова пролунали близько 15:10. За попередніми даними, по місту були чотири удари в районі щільної житлової забудови. Як з’ясувалося пізніше, ворог влучив КАБом у житловий будинок. Тоді повідомляли, що під завалами можуть залишатися люди.