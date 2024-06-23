Десятки раненых и погибшие: в Харькове завершили разбор завалов 5-этажного дома (фото)

На месте работали 116 сотрудников ГСЧС и 24 единицы аварийно-спасательной техники

В Харькове ликвидированы последствия удара корректируемыми авиабомбами (КАБ), которые совершили оккупанты по жилому 5-этажному дому. Названо количество погибших и пострадавших.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области. Спасатели также показали соответствующие фото с места происшествия.

"По состоянию на 06:30 23 июня завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания авиабомбы в жилой 5-этажный дом", — говорится в сообщении.

Всего на месте происшествия работали 116 сотрудников ГСЧС и 24 единицы аварийно-спасательной техники.

Известно, что в результате попадания авиабомбы погибли два человека. Также 53 человека получили ранения, среди которых трое — дети.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 22 июня российские захватчики скинули авиабомбы на город. В тот день взрывы в Харькова раздались около 15:10. По предварительным данным, по городу пришлось четыре удара в районе плотной жилой застройки. Как выяснилось позже, что враг попал КАБом в жилой дом. Тогда сообщалось, что под завалами могут оставаться люди.