Постраждалі люди та значні руйнування: з'явилися подробиці нічної атаки РФ на Київщину (фото)

Вночі вдалося збити дві крилаті ракети "Калібр"

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів на Київщині, де сьогодні вночі вдалося збити дві російських ракети. Повідомляється, що внаслідок падіння уламків в одному з районів області, частково зруйновані приватні будинки та інші споруди.

Інформація про це з’явилася на сторінці ДСНС України, у Telegram. Внаслідок інциденту постраждали дві особи.

На Київською областю вночі вдалося збити дві крилаті ракети морського базування "Калібр", які російські терористи запустили з акваторії Азовського моря. Внаслідок падіння уламків ракет, суттєвих пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та господарчих споруд.

Для ліквідації наслідків ворожого обстрілу задіяно дві одиниці спеціальної рятувальної техніки та 15 надзвичайників. Крім того, на місці події працюють психологи та медичні працівники ДСНС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Харкові завершили розбір завалів 5-поверхового будинку, куди росіяни поцілили коригованими авіабомбами (КАБ).