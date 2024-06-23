Російська бомба вдарила по приватній школі в Харкові: є постраждалі, що відбувається на місці прильоту (відео)

Враховуючи масштаби руйнувань, звернення постраждалих, найімовірніше, ще надходитимуть

Вдень 23 червня російські окупанти вдарили КАБами по Харкову, внаслідок чого постраждав житловий будинок, а також приватна школа. На щастя там не було дітей.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події та показав, що там зараз відбувається. Також він поспілкувався з головою Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим і дізнався, як ситуація.

"Вибухова хвиля була дуже серйозною. Пошкоджено тисячі квартир. Вони залишилися без вікон, без балконних рам і так далі. Тому роботи ще дуже багато", — сказав Синєгубов.

Наразі відомо про одного загиблого та п’ятьох постраждалих. Ще троє постраждалих в іншому районі міста під час іншого прильоту – там удар у дитячий навчальний заклад, як повідомив мер міста Ігор Терехов.

Щодо постраждалих, як зазначив Синєгубов, ще чекають інформацію. Враховуючи масштаби руйнувань, звернення постраждалих, найімовірніше, ще будуть.

"Заклад освіти працював. Нацполіція неодноразово попереджала керівництво щодо неприпустимості роботи в режимі офлайн, і щоб виконувалася вимога Ради оборони. Тобто, щоб освітні заклади працювали або онлайн або у захисних спорудах. За нашою інформацією, ця освітня установа не мала захисної споруди", — Наголосив глава ОВА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Київщині під час обстрілу з боку російських окупантів постраждали житлові будинки. Після збиття ракет "Калібр" на них упали уламки. У приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі.