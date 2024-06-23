Российская бомба ударила по частной школе в Харькове: есть пострадавшие, что происходит на месте прилета (видео)

Учитывая масштабы разрушений, обращения пострадавших, вероятнее всего, еще будут поступать

Днем 23 июня российские оккупанты ударили КАБами по Харькову, в результате чего пострадал жилой частный дом, а также частная школа. К счастью, там не было детей.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия и показал, что там сейчас происходит. Также он пообщался с главой Харьковской областной военной администрации Олегом Синегубовым и узнал, как обстоит ситуация.

"Взрывная волна была очень серьезной. Повреждены были тысячи квартир. Они остались без окон, без балконных рам и так далее. Потому, работы еще очень много", — сказал Синегубов.

В настоящее время известно об одном погибшем и пятерых пострадавших. Еще трое пострадавших в другом районе города во время другого прилета – там удар по детскому учебному заведению, как сообщил мэр города Игорь Терехов.

Насчет пострадавших, как отметил Синегубов, еще ждут информацию. Учитывая масштабы разрушений, обращения пострадавших, вероятнее всего, еще будут.

"Заведение образования работало. Нацполиция неоднократно предупреждала руководство насчет недопустимости работы в режиме офлайн, и чтобы выполнялось требование Совета обороны. То есть, чтобы образовательные учреждения работали или онлайн или в защитных сооружениях. По нашей информации, это образовательно учреждение не имело защитное сооружение", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киевской области во время обстрела со стороны российских оккупантов пострадали жилые дома. После сбития ракет "Калибр" на них упали обломки. В помещениях выбиты окна, балконы, иссеченные фасады и кровли.