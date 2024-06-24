Ситуация становится напряженной: оккупанты серьезно продвинулись в нескольких населенных пунктах (карта)
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В Генштабе рассказали о ситуации на фронте
В воскресенье, 23 июня, враг мог продвинуться в Новоалександровке, Соколе, возле Новопокровского и Владимировки. Наши войска осуществляют меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения россиян в глубь украинской территории.
Об этом сообщили аналитики DeepState. В Генштабе подтверждают, что продолжаются бои за Новоалександровку.
"Враг сегодня сосредоточивает значительные усилия на Покровском направлении. Российские захватчики в эти сутки предприняли 46 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Более половины атак враг провел из района Очеретиного. Ситуация напряженная. Продолжаются бои за населенный пункт Новоалександровка", — идет.
На Харьковском направлении успешно отражены 5 атак противника в районе Волчанска. Захватчики потеряли 99 военнослужащих убитыми и ранеными и 14 единиц военной техники, в частности, уничтожены боевая бронированная машина, шесть автомобилей и повреждены три артсистемы.
На Купянском направлении Силы обороны отразили 9 атак оккупантов. Кроме того, продолжаются два боевых столкновения в районах Песчаного и Стельмаховки.
На Лиманском направлении за сутки зафиксировано девять попыток противника продвинуться в направлениях Копанок, Макеевки и в Серебрянском лесу. Четыре атаки отбиты, штурмовые действия продолжаются. Ситуация под контролем украинских воинов.
На Северском направлении оккупанты потерпели неудачу при попытках штурма наших позиций вблизи Раздолевки и Выемки.
Ранее "Телеграф" писал, что ситуация на фронте в Украине не превратится в "армагеддон", как того боятся некоторые эксперты. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, когда это закончится.